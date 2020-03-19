Власти Сингапура увеличили размер взыскания за нарушения режима самоизоляции.

Об этом сообщает сайт правительства страны.

По информации, в случае первого нарушение предусмотрен штраф в размере 10 тысяч долларов, повторный же случай нарушения грозит платой до 20 тысяч долларов или лишением свободы на срок до 12 месяцев.

Кроме того, граждане страны могут получить уведомление, в котором указано о необходимости вести учет лиц, которые входили в их круг общения во время самоизоляции.

Также, самоизолироваться на 14 дней обяжут всех туристов прибывающих в Сингапур.

Ранее мы писали о том, что в Австрии значительно увеличили штрафы и на период карантина отправляют граждан в госпиталь.