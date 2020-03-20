В Космическом центре имени Джона Стенниса в Штате Миссисипи у одного из сотрудников обнаружили коронавирус.

Об этом сообщает сайт NASA.

По словам директора Агентства Джеймса Брайденстайна, для обеспечения безопасности здоровья всех работников Центра, Космическое агентство приостанавливает программу по постройке ракет для путешествий на Луну и Марс.

"NASA временно приостановит производство и испытания оборудования Space Launch System и Orion – эти меры были приняли для того, чтобы замедлить передачу вируса... и защитить наши сообщества",- заявил он.

Известно, что в районе расположения Космического центра растет количество зараженных COVID-19, но среди работников объекта зарегистрирован только один случай заболевания.

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