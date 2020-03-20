Netflix и YouTube снизили качество видео для европейских пользователей, чтобы не допустить перегрузки сетей. Об этом сообщает Reuters.

Компания Alphabet Inc., владеющая Google и видеохостингом YouTube, уведомила, что ухудшит качество видео в Европейском Союзе. В течение следующего месяца YouTube будет показывать видео только в стандартном разрешении вместо HD.

В Netflix ухудшат качество видео на 25%.

Из-за пандемии коронавируса миллионы европейцев вынуждены сидеть дома на карантине. Сети и провайдеры столкнулись с рекордным трафиком и нагрузкой.