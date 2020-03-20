Netflix и YouTube снижают качество видео для европейцев [ Редактировать ]
Источник: Reuters
Netflix и YouTube снизили качество видео для европейских пользователей, чтобы не допустить перегрузки сетей. Об этом сообщает Reuters.
Компания Alphabet Inc., владеющая Google и видеохостингом YouTube, уведомила, что ухудшит качество видео в Европейском Союзе. В течение следующего месяца YouTube будет показывать видео только в стандартном разрешении вместо HD.
В Netflix ухудшат качество видео на 25%.
Из-за пандемии коронавируса миллионы европейцев вынуждены сидеть дома на карантине. Сети и провайдеры столкнулись с рекордным трафиком и нагрузкой.
по теме
МВД запустило онлайн-обслуживание в сервисных центрах
Граждан призывают без необходимости не посещать здания центров.
Гончарук презентував урядовий сайт з актуальною інформацією про коронавірус
На сайті розповідається про те, що таке коронавірус; скільки триває інкубаційний період захворювання, та наведено рекомендації, як захиститися від вірусних інфекцій
Коронавирус онлайн: в Украине появился сайт о болезни
Во вторник, 3 марта, премьер-министр Алексей Гончарук сделал заявление
Сергей Левочкин: украинской экономике нужна поддержка в десятки миллиардов гривен
Несмотря на жесткие карантинные меры, власть по-прежнему недооценивает опасности коронавируса и его последствий для украинской экономики
До Китаю вирушає український вантажний літак за медичним обладнанням
Спецборт має доправити до України лабораторні та експрес-тести на коронавірус, медичні маски, апарати вентиляції легень та інші необхідні товари для боротьби з недугою