"Ведьмак": на Netflix состоялась долгожданная премьера [ Редактировать ]
В пятницу, 20 декабря, на стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера долгожданного сериала "Ведьмак". Также известно, что в первом сезоне шоу будет восемь эпизодов длительностью по 60 минут.
"Генри Кавилл играет в эпическом сериале о монстрах, магии и судьбе, основанном на серии романов Анджея Сапковского", - говорится в описании.
Кроме того, Netflix уже продлил "Ведьмака" на второй сезон.
Ранее мы писали о том, что умер актер легендарного сериала "Друзья", а также "Джокер" стал дважды рекордсменом.
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