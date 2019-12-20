В пятницу, 20 декабря, на стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера долгожданного сериала "Ведьмак". Также известно, что в первом сезоне шоу будет восемь эпизодов длительностью по 60 минут.

"Генри Кавилл играет в эпическом сериале о монстрах, магии и судьбе, основанном на серии романов Анджея Сапковского", - говорится в описании.

Кроме того, Netflix уже продлил "Ведьмака" на второй сезон.

Ранее мы писали о том, что умер актер легендарного сериала "Друзья", а также "Джокер" стал дважды рекордсменом.