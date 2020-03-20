Apple на карантине: можно купить 2 телефона на руки [ Редактировать ]
Фото: Iphone/ macuser
Корпорация Apple будет продавать только 2 Iphone на одного человека.
Об этом сообщает Reuters.
По информации, такие ограничения были введены в связи с пандемией коронавируса и нехваткой гаджетов.
Известно, что в магазине Apple можно оформить заказ только на 2 девайса.
Таким образом фирма перестраховывается от появления спекуляции смартфонами.
Ранее мы писали, что Xiaomi создали кейс, который способен дезинфицировать смартфоны. Он удаляет до 99,99% бактерий.
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