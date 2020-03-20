Корпорация Apple будет продавать только 2 Iphone на одного человека.

Об этом сообщает Reuters.

По информации, такие ограничения были введены в связи с пандемией коронавируса и нехваткой гаджетов.

Известно, что в магазине Apple можно оформить заказ только на 2 девайса.

Таким образом фирма перестраховывается от появления спекуляции смартфонами.

Ранее мы писали, что Xiaomi создали кейс, который способен дезинфицировать смартфоны. Он удаляет до 99,99% бактерий.