Китайской фирме Xiaomi удалось разработать кейс для дезинфекции смартфона.

Об этом сообщает портал Gorodfinansov

По их словам, чехол содержит дезинфекционное вещество, которое способно полностью обработать смартфон.

Отмечается, что процедура займет не больше 30 секунд, а для полного заряда батареи кейса потребуется 3 часа.

Кейс способен выполнить 70 процедур дезинфекции.

Кроме того, этот девайс обрабатывает смартфоны также фирм:

Oppo

Vivo

iPhone

Samsung

Huawei

Honor

Компания заявляет, что с помощью кейса можно удалить до 99,99% микроорганизмов.

Также сообщается, что стоимость чехла будет составлять около 57 долларов.

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