Технологии против коронавируса: Xiaomi создали дезинфекционный девайс [ Редактировать ]
Китайской фирме Xiaomi удалось разработать кейс для дезинфекции смартфона.
Об этом сообщает портал Gorodfinansov
По их словам, чехол содержит дезинфекционное вещество, которое способно полностью обработать смартфон.
Отмечается, что процедура займет не больше 30 секунд, а для полного заряда батареи кейса потребуется 3 часа.
Кейс способен выполнить 70 процедур дезинфекции.
Кроме того, этот девайс обрабатывает смартфоны также фирм:
- Oppo
- Vivo
- iPhone
- Samsung
- Huawei
- Honor
Компания заявляет, что с помощью кейса можно удалить до 99,99% микроорганизмов.
Также сообщается, что стоимость чехла будет составлять около 57 долларов.
Читайте также, компания Samsung начнет проводить дезинфекцию своих смартфонов в сервисных центрах.
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