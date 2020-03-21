Чемпионат мира по хоккею 2020 отменили из-за коронавируса [ Редактировать ]
Международная федерация хоккея отменила чемпионат мира 2020 года из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Турнир должен был пройти с 8 по 24 мая в Швейцарии.
"Это жестокая реальность для всей международной хоккейной семьи, но мы должны с ней смириться. Коронавирус - это глобальная проблема, которая требует серьезных усилий со стороны государственных органов для борьбы с его распространением. Международная федерация хоккея должна сделать все возможное, чтобы поддержать эту борьбу. Сейчас мы должны отложить спорт и поддержать как государственные органы, так и все хоккейное сообщество, -заявил президент Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Рене Фазель.
Кроме того, ежегодный конгресс IIHF, который должен был состояться в Цюрихе с 21 по 23 мая 2020 года, также отложен.
Отмечается, что для зрителей, которые уже приобрели билеты на матчи чемпионата мира, будет организован возврат средств. О его подробностях будет сообщено позже.
Ранее сообщалось, что Каннский кинофестиваль во Франции отменили из-за коронавируса. Также Формула-1 отменила все весенние гонки.
Напомним, ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.
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