В субботу, 21 марта, в Киеве зарегистрировано 7 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Facebook.

"Сегодня под вечер мы получили лабораторно подтвержденные тесты двух женщин -29-ти и 39-ти лет и 5-ти мужчин в возрасте от 31 до 50 лет", - говорится в сообщении.

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В общем, по состоянию на вечер 21 марта, в столице зафиксировано 10 случаев заболевания COVID-19.

"Восемь киевлян были инфицированы в европейских странах - преимущественно во Франции и Германии. Два случая - местное заражение от больных из Житомирской области и Киева", - заявил Кличко.

Он также отметил, что из 10 больных пятеро лечатся в Александрийской клинической больнице столицы. Остальные 5 находятся на самоизоляции и получают лечение дома под наблюдением врачей.

Также ожидается подтверждение или опровержение диагноза на коронавирус еще трех тестов, отправленных в референс-лабораторию.

Напомним, 18 марта в Киевской области ввели режим чрезвычайного положения. А 20 марта соответствующий режим ввели и в Киеве.

Ранее сообщалось, что в Украине зафиксирован 41 случай заражения коронавирусом COVID-19. Позже появилась информация о том, что в Луцке зафиксировали первый случай коронавируса. Таким образом, в общем в Украине зафиксировано уже 49 случаев заражения коронавирусом.

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