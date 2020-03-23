На Кабмин Гончарука завели дело о халатности в борьбе с коронавирусом [ Редактировать ]
В понедельник, 23 марта, стало известно, что за возможную халатность при принятии мер против коронавируса в Украине на членов Кабинета министров бывшего премьера Алексея Гончарука завели дело. Об этом говорится в Facebook Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Сообщается, что 31 января и 8 февраля 2020 секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в адрес премьера Гончарука направил письма о необходимости запрета на экспорт и реэкспорт продукции, которая прямо или косвенно может быть использована в борьбе с COVID-19.
"Однако Кабинетом министров Украины тогда фактически проигнорировано вышеуказанные меры, которые так и не были приняты. 23 марта 2020 сведения о возможном совершении уголовного преступления внесены в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 367 УК Украины", - говорится в сообщении.
Расследование поручено следователям центрального аппарата Государственного бюро расследований.
Ранее глава МОЗ Илья Емец сообщил, что в Украине начинается второй этап борьбы с коронавирусом.
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