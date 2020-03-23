"В Украине начинается второй этап борьбы с коронавирусом" - глава МОЗ [ Редактировать ]
Министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил о том, что в Украине начинается второй этап борьбы с коронавирусом, который заключается в противостоянии Covid-19 не только предупредительными мерами, но и непосредственно лечением болезни. Об этом он сообщил в интервью одному из украинских телеканалов.
"Украина, к сожалению, не смогла принять жесткие меры, чтобы не впустить вирус. Поэтому сейчас, в данный момент, у нас уже есть очаги, которые пришли не из Китая или из Европы, а являются нашими, местными очагами. То есть начинается второй этап, и мы должны не допустить пандемии в стране", - заявил глава МОЗ.
Напомним, 18 марта в Киевской области ввели режим чрезвычайного положения. А 20 марта соответствующий режим ввели и в Киеве.
В то же время, первый пациент в Украине с коронавирусом - вылечился. А также известно, что страна получит оборудование и лекарства для борьбы с коронавирусом.
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