Нацбанк рассказал, как борется с вирусами на банкнотах [ Редактировать ]
Директор Центрального хранилища НБУ Виталий Брык рассказал о том, чтоо происходит и как обрабатываются наличные деньги. Соответствующее видео появилось на Youtube-канале Нацбанка Украины.
Так, сначала деньги отправляются на двухнедельный карантин - все это время они лежат в спецхранилище. Далее пачки банкнот пропускают через термотуннель, где поддерживается температура минимум 160 градусов. Для вирусов это шок, и даже самые стойкие из них немедленно погибают.
Напомним, 18 марта в Киевской области ввели режим чрезвычайного положения. А 20 марта соответствующий режим ввели и в Киеве.
В то же время, первый пациент в Украине с коронавирусом - вылечился. А также известно, что страна получит оборудование и лекарства для борьбы с коронавирусом.
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