"В Украину прибыли новые тесты из Китая": Зеленский обратился к жителям страны [ Редактировать ]
В понедельник, 23 марта, президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам. Соответствующее видео появилось на странице президента в Facebook.
Сегодня ночью в "Борисполе" приземлился наш самолет из Китая. Он доставил тест-системы полимеразной цепной реакции, а также экспресс-тесты, аппараты искусственной вентиляции легких, маски, защитные костюмы и еще многое необходимое. Этот груз будет распределен по всем регионам нашей страны, он поступит в больницы, лаборатории, полицейским, пограничникам и военным.
"Мы начинаем новую неделю борьбы против коронавируса, во время которой нам понадобится еще больше выдержки. Предыдущие дни доказали: мы - сильная нация. Я горжусь каждым, кто отдает свои силы и знания, чтобы остановить распространение болезни в Украине", - отметил Зеленский.
Напомним, 18 марта в Киевской области ввели режим чрезвычайного положения. А 20 марта соответствующий режим ввели и в Киеве.
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