Олимпийские игры 2020 года в Токио будут перенесены из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд, передает издание USA Today.

По его словам, Олимпиада будет перенесена на 2021 год, а детали переноса Олимпиады будут проработаны в ближайшие четыре недели.

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"Основываясь на той информации, которая есть у МОК, было принято решение о переносе Олимпиады. Детали пока не сообщаются, но одно известно наверняка - Игры не начнутся 24 июля 2020 года", сообщил Паунд.

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