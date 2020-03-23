Олимпийские игры 2020 перенесли [ Редактировать ]
Олимпийские игры 2020 года в Токио будут перенесены из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд, передает издание USA Today.
По его словам, Олимпиада будет перенесена на 2021 год, а детали переноса Олимпиады будут проработаны в ближайшие четыре недели.
"Основываясь на той информации, которая есть у МОК, было принято решение о переносе Олимпиады. Детали пока не сообщаются, но одно известно наверняка - Игры не начнутся 24 июля 2020 года", сообщил Паунд.
Ранее мы писали о том, что экс-президент мадридского "Реала" умер от коронавируса. Также в Испании от коронавируса умер 21-летний футболист.
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