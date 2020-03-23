Канада и Австралия отказались отправлять атлетов на Олимпиаду в Токио [ Редактировать ]
Канадский олимпийский и паралимпийский комитеты объявили, что не пустят спортсменов на летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году.
С аналогичным заявлением выступил олимпийский комитет Австралии. Страны призвали Международный олимпийский комитет перенести соревнования на следующий год. Если же это сделано не будет, то Канада и Австралия не отпустят своих атлетов в Токио из-за пандемии коронавируса.
"Сдерживание вируса должно быть нашей главной заботой. Мы находимся в эпицентре глобального кризиса здравоохранения, который имеет гораздо большее значение, чем спорт", - сказано в заявлении.
22 марта глава Международного олимпийского комитета Томас Бах распространил письмо, в котором сообщил, что решение о возможном переносе летней Олимпиады будет принято в течение четырех ближайших недель. Рассматривается вариант перенести соревнования на несколько месяцев, год или два.
Напомним, что Олимпийские игры в Токио должны состояться с 24 июля по 9 августа.
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