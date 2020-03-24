Девушка Бонда полностью вылечилась от коронавируса [ Редактировать ]
Известная украинская и голливудская актриса полностью излечилась от коронавируса. Соответствующая информация появилась в Instagram.
Ольга Куриленко знаменита благодаря роли девушки Бонда.
Теперь она наслаждается отдыхом и проводит время с сыном.
Ранее мы писали, что актриса Иванна Сахно заразилась коронавирусом.
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