Во вторник, 24 марта, в Одессе останавливают общественный транспорт. Соответствующее заявление в видеообращении сделал 23 марта Геннадий Труханов.

"Прошу отнестись с пониманием – это вынужденные меры. Это те меры, которые сегодня мы применяем для спасения жизни и здоровья жителей нашего города", – подытожил мэр.

Кроме того, 24 марта с 12 часов дня до 3 апреля Кабмин запретил принятие и отправку пассажирских самолетов с туристической целью. Все остальные борты будут приземляться только в столичный "Борисполь", в качестве запасного аэродрома может использоваться аэропорт "Львов".

Всего в Украине зафиксировано 83 случая заражения коронавирусом COVID-19. Кроме того, также зафиксировали три смерти от covid-19. А еще появилась информация о состоянии зараженных в Черновцах детях.