Коронавирус в Черновцах: что известно о больных детях [ Редактировать ]
В среду, 18 марта, стало известно, что у зараженных коронавирусом детей состояние средней тяжести, у них нет температуры, лихорадки и пневмонии. Об этом сообщила заместитель главы Черновицкой ОГА Наталья Гусак.
Как она отметила, дети находятся в областной детской клинической больнице.
"Дети, у которых подтвердили коронавирус, находятся в областной детской клинической больнице. И мы говорим о том, что состояние их средней тяжести", - отметила она.
Гусак рассказала, что дети и их мамы чувствуют себя хорошо. После первых суток у них снизилась температура и нет лихорадки и пневмонии.
Всего в Украине подтверждено 14 случаев заболевания коронавирусом. Кроме того, также в Украине зафиксировали две смерти от covid-19. Позже в Черновцах умерла еще одна женщина, которая находилась на стационарном лечении с подозрением на COVID-19. По словам врачей, смерть наступила в результате тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавирусной инфекции.
В то же время, первый пациент в Украине с коронавирусом - вылечился.
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