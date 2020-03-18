В среду, 18 марта, стало известно, что у зараженных коронавирусом детей состояние средней тяжести, у них нет температуры, лихорадки и пневмонии. Об этом сообщила заместитель главы Черновицкой ОГА Наталья Гусак.

Как она отметила, дети находятся в областной детской клинической больнице.

"Дети, у которых подтвердили коронавирус, находятся в областной детской клинической больнице. И мы говорим о том, что состояние их средней тяжести", - отметила она.

Гусак рассказала, что дети и их мамы чувствуют себя хорошо. После первых суток у них снизилась температура и нет лихорадки и пневмонии.

Всего в Украине подтверждено 14 случаев заболевания коронавирусом. Кроме того, также в Украине зафиксировали две смерти от covid-19. Позже в Черновцах умерла еще одна женщина, которая находилась на стационарном лечении с подозрением на COVID-19. По словам врачей, смерть наступила в результате тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавирусной инфекции.

В то же время, первый пациент в Украине с коронавирусом - вылечился.