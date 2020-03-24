За последние сутки в России зарегистрированы 57 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает российский оперативный штаб по борьбе с вирусом. Новые инфицированные COVID-19 появились в 14 регионах России. Все они недавно вернулись из стран, где были зафиксированы вспышки инфекции.

Среди новых заболевших 28 человек - в Москве, пять - в Санкт-Петербурге, по четыре - в Воронежской и Свердловской областях, три - в Башкирии, по два - в Липецкой, Орловской, Ленинградской областях и Приморском крае, по одному - в Калужской, Волгоградской и Самарской областях, Чечне и Татарстане.

Таким образом, в России выявлены 495 случаев коронавирусной инфекции. Погибших от вируса пока нет, 22 человека вылечились и были выписаны.

В Москве двое заболевших коронавирусом находятся в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких. Состояние шести человек оценивается как средней тяжести.