В России зафиксирована первая смерть от коронавируса [ Редактировать ]
В инфекционной больнице № 2 в Москве умерла 79-летняя женщина, у которой диагностировали коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом.
"Смерть наступила в результате пневмонии на фоне очень тяжелой сопутствующей патологии: сахарный диабет 2 типа, артериальная гипертензиия, состояние после стентирования коронарных артерий, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных сосудов, аорты, хроническая легочная гипертензия, мочекаменная болезнь, цереброваскулярная болезнь", - говорится в сообщении.
Пожилую женщину госпитализировали 13 марта. Сперва она лежала в частной клинике, а с 16 марта была переведена в инфекционную больницу № 2. Все, кто контактировал с умершей, находятся на медицинском контроле.
По состоянию на 18 марта коронавирусную инфекцию COVID-19 в Российской Федерации диагностировали у 147 человек. Сообщается о девяти выздоровевших.
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