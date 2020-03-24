Конец отопительного сезона: в школах и садиках отключат тепло [ Редактировать ]
Киевские школы и детсады отключат от отопления.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской администрации.
По их словам, заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский заявил, что со среды, 25 марта, для экономии финансовых средств отключать отопление в киевских образовательных учреждениях.
"В связи с необходимостью проведения противоэпидемических мероприятий в городе, столичные школы и детские сады остаются пустыми. Городская власть приняла решение отключить отопление в таких образовательных учреждениях, чтобы сэкономить средства на энергоресурсах. В ситуации, когда убытки города связанные с борьбой против коронавируса могут составить более миллиарда гривен, мы должны использовать любую возможность оптимизации средств",- заявил он.
Также он добавил, что такой шаг будет способствовать борьбе с нормализацией эпидемиологической ситуации в городе.
Как мы писали ранее, Украина возьмет в долг у Европейского инвестиционного банка 40 миллионов евро на покупку оборудования для больниц, где лечат пациентов с коронавирусом.
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