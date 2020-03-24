Украина одолжит 40 миллионов евро на борьбу с коронавирусом [ Редактировать ]
Европейский инвестиционный банк выделит Украине 40 млн евро на обеспечение средств борьбы с коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона.
По их словам, страна собирается закупить необходимое медицинское оборудование для передачи больницам, которые принимают пациентов с коронавирусом.
"На прошлой неделе министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев провел совещание с Европейским инвестиционным банком посредством онлайн-связи. Стороны обсудили вопросы привлечения займа в объеме 40 млн евро для быстрого реагирования и проведения необходимых мероприятий по преодолению коронавируса в Украине",- отмечается в заявлении.
Представители ЕИБ поддерживают Украину в схватке с коронавирусом и считают, что современное оборудование поможет быстрее справиться с пандемией.
Напомним, ранее Европейский Союз заявил о выделении 40 миллиардов евро на средства борьбы с коронавирусом в Европе.
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