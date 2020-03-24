Во вторник, 24 марта, стало известно, что в Черновицкой области среди 13 случаев коронавируса - шестеро детей. Об этом сообщила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак.

"Состояние их не сложное. Вообще все дети, больные коронавирусом, чувствуют себя хорошо. Только новые дети, которые в течение последних суток к нам поступили с подозрением на COVID-19, имеют температуру, а у тех детей, у которых подтвердился этот вирус, уже нет повышенной температуры. Лечение детей показывает, что в течение первых суток после госпитализации температура держится высокой, а затем лихорадка спадает и они получают уже лечение в несложной форме", - сказала Гусак.

Она подчеркнула, что из шести больных детей, в которых сегодня подтвердили коронавирус, четверо госпитализированы, а двое проходят амбулаторное лечение дома.

"Двое из этих детей - это контактные лица ранее подтвержденного случая, а другие дети - это уже родственники лиц, вернувшихся из стран, где подтверждено COVID-19", - добавила чиновница.

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