Благодійний фонд Вадима Столара забезпечив лікарні Києва захисним медичним обладнанням [ Редактировать ]
Допомагати у боротьбі з Covid-19 взялися й інші благодійні фонди. 700 захисних костюмів, тисячу респіраторів, медичні маски, рукавички та лікарські препарати столичним лікарням передав сьогодні фонд Вадима Столара.
Там закликали медиків у разі дефіциту медичних засобів звертатися по допомогу на гарячу лінію Фонду. І зазначили, що лікарі захисту потребують найбільше, бо перебувають на передовій у боротьбі з коронавірусом.
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