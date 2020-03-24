Допомагати у боротьбі з Covid-19 взялися й інші благодійні фонди. 700 захисних костюмів, тисячу респіраторів, медичні маски, рукавички та лікарські препарати столичним лікарням передав сьогодні фонд Вадима Столара.

Там закликали медиків у разі дефіциту медичних засобів звертатися по допомогу на гарячу лінію Фонду. І зазначили, що лікарі захисту потребують найбільше, бо перебувають на передовій у боротьбі з коронавірусом.