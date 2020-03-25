Жители Индии массово скупают продукты питания и лекарства после того, как премьер-министр Нарендра Моди во вторник, 24 марта, объявил введении режима "домашней" изоляции сроком на три недели. Об этом сообщает Reuters.

"Будет полный запрет выходить из дома... Каждый район, каждая полоса движения, каждая деревня будут заблокированы", - заявил Моди в телевизионном обращении к нации. Ранее власти закрыли все воздушные и железнодорожные перевозки, предприятия и школы.

Сообщают, что длинные караваны грузовиков с продовольствием замечены по всей стране, а в магазинах и на базарах царит cтолпотворение, так как люди делают запасы, опасаясь, что за выход на улицу их будет ждать жесткое наказание.

Хотя на данный момент Индия сообщила всего о 536 подтвержденных случаях коронавируса и десяти смертельных случаях, эксперты предупреждают, что это лишь начало эпидемии в стране с населением 1,3 млрд человек. Исследователи в области здравоохранения прогнозируют, что к середине мая более миллиона человек в Индии могут заразиться коронавирусом.

Вирус уже начал распространяться из крупных индийских городов, на множественные небольшие города и сельские общины.

Ситуацию усугубляет плачевное состояние системы здравоохранения, антисанитария и бедность, из-за чего миллионы людей ютятся в трущобах на окраинах городов. На каждые 1000 человек в Индии приходится всего 0,5 больничных коек, по сравнению с 4,3 в Китае и 3,2 в Италии.

Несмотря на реальную угрозу эпидемии, решение властей закрыть людей дома на три недели критикуют эксперты в области экономики. По их мнению власти не учли реальное положение дел в стране. Большинство население просто не может позволить себе сидеть дома без работы и оплаты.