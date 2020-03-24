Пандемия коронавируса:1,3 млрд индийцев отправили на домашний карантин [ Редактировать ]
Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил во вторник, 24 марта, что правительство с полуночи вводит режим "домашней" изоляции, чтобы остановить распространение коронавируса. Об этом сообщает Reuters.
"Будет полный запрет выходить из дома", - заявил Моди в телевизионном обращении к нации.
Вирус уже начал распространяться из крупных индийских городов, на множественные небольшие города и сельские общины. Ситуацию усугубляет плачевное состояние системы здравоохранения, антисанитария и бедность, из-за чего миллионы людей ютятся в трущобах на окраинах городов.
Исследователи в области здравоохранения предупреждают, что к середине мая более миллиона человек в Индии могут заразиться коронавирусом. Это побудило власти закрыть все воздушные и железнодорожные перевозки, предприятия и школы.
На данный момент Индия с населением 1,3 млрд человек сообщила всего о 482 подтвержденных случаях коронавируса и девяти смертельных случаях.
Чтобы остановить распространение вируса COVID-19 в Южной Азии, где проживает четверть населения планеты, власти начали закрывать границы.
В понедельник, 23 марта, Непал с населением 30 млн, где выявлено всего 2 случая заражения, закрыл свои границы с Индией и Китаем. При этом отмечается огромное количество трудовых мигрантов, которые пытаются вернуться домой из Индии. На борьбу с коронавирусом Бангладеш (33 случая заражения) мобилизовал военных.
Экстренные полномочия для сдерживания эпидемии получила и армия Пакистана, где зафиксировано почти 900 случаев заражения. В стране, обладающей ядерным оружием, закрыты школы, торговые центры, рестораны, кинотеатры, брачные залы, бассейны и рынки. Работают лишь продовольственные магазины и аптеки.
В Афганистане (32 млн населения) на сегодняшний день выявлено 42 случая коронавируса. Между тем инфекция выявлена у четырех сотрудников НАТО в Афганистане. Сообщается, что военнослужащие только что прибыли в страну и находились на профилактическом осмотре, когда у них появились симптомы заболевания. Их перевели в изоляцию. Теперь под угрозой находится вся группировка НАТО в Афганистане, насчитывающая 1500 человек.
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