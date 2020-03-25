Более 170 000 человек зарегистрировались, чтобы помочь Британской национальной службе здравоохранения справиться со вспышкой коронавируса, сообщает Reuters.

24 марта власти Великобритания призвали 250 000 добровольцев прийти на помощь медикам, чтобы доставлять еду и лекарства, обеспечить транспорт для пациентов и обзванивать одиноких людей.

Данная "система добровольцев" нацелена на то, чтобы помочь 1,5 млн одиноких и пожилых людей с серьезными заболеваниями.

Число погибших от коронавируса в Соединенном Королевстве подскочило за последние сутки на 87 человек и составило в общей сложности 422 человека. Вирус COVID-19 диагностирован у 8 167 человек.

В таких условиях британский парламент объявил, что намерен по крайней мере на четыре недели приостановить заседания. Парламент должен был закрыться на трехнедельные пасхальные каникулы с 31 марта, но из-за эпидемии коронавируса они начнутся раньше.

Ожидается, что сегодня, 25 марта, верхняя палата парламента - Палата лордов - утвердит чрезвычайное законодательство, которое даст властям широкие полномочия для борьбы с растущей вспышкой коронавируса.

В понедельник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что британцам разрешат выходить из своих жилищ только для закупки товаров первой необходимости и продовольствия, выполнения физических упражнений, получения или оказания медицинской помощи, а также поездок на работу, когда это "абсолютно необходимо". Собрания в публичных местах более двух человек, которые не проживают вместе, запрещены.