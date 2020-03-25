У принца Чарльза обнаружили коронавирус - СМИ [ Редактировать ]
У принца Чарльза в Великобритании обнаружили коронавирус.
Об этом сообщает ITV News.
Ему 71 год, он чувствует себя хорошо. Принц Чарльз самоизолирон в Шотландии вместе с герцогиней Корнуольской. У нее коронавирус не подтвердился.
Ранее мы писали о том, что коронавирусом заразился народный депутат Украины - Сергей Шахов. Также Covid-19 инфицирована и его жена. Он также рассказал о своих симптомах. В связи с этим, в парламенте ищут коронавирус. Позже стало известно, что его состояние ухудшилось.
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