Британцы, которые игнорируют инструкции правительства оставаться дома, будут оштрафованы на сумму в 30 фунтов стерлингов (980 гривен). Об этом заявил во вторник, 24 марта, представитель премьер-министра Бориса Джонсона, передает Reuters.

В понедельник Джонсон сообщил, что британцам разрешено выходить из своих жилищ только для закупки товаров первой необходимости и продовольствия, выполнения физических упражнений, получения или оказания медицинской помощи, а также поездки на работу, когда это "абсолютно необходимо". Собрания в публичных местах более двух человек, которые не проживают вместе, запрещены.

Планируется, что не позднее четверга, 26 марта, новые правила будут одобрены Кабинетом министров. После этого полиция получит право штрафовать нарушителей на месте. Представитель британского премьера подчеркнул, что власти наделяют полицию правом предпринимать любые шаги, которые они сочтут целесообразными, чтобы разгонять группы людей, которые пренебрегают правилами.

По всему Соединенному Королевству закрыты почти все магазины и запрещены общественные мероприятия, включая свадьбы и крестины. Тем не менее, общественный транспорт в Лондоне 24 марта работал как обычно, а центр города был запружен людьми.

Супермаркеты, полки которых люди опустошили в панике, начали самостоятельно ограничивать количество покупателей внутри. На улицах устанавливают специальные барьеры, а на кассах - экраны для защиты персонала от грабителей.

За последние сутки число погибших от коронавируса в Великобритании возросло на 87 человек - до 422. Подтверждено 8 124 случая заражения вирусом COVID-19.

Британские власти заявили, что в стране катастрофически не хватает медицинского персонала и призывают прийти в больницы 250 тысяч волонтеров, чтобы помочь врачам.