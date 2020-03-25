В среду, 25 марта, Кабмин назначил Любомиру Мандзий временно исполняющей обязанности министра образования и науки Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе МОН.

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Любомира Мандзий родилась 10 мая 1973 года в с. Опака Дрогобычского района Львовской области.

В 1995-м окончила Львовский государственный университет имени Ивана Франко по специальности "География".

В течение 1998-2001 гг. по специальности "Политические институты и процессы" училась в аспирантуре Львовского национального университета имени Ивана Франко. В 2003 г. защитила диссертацию на звание кандидата политических наук. А в 2008 г. получила ученое звание доцента.

С 2001-го по 2016 г. работала на кафедре политологии философского факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко.

В течение 2016-2019 гг. - была директором департамента образования и науки Львовской областной государственной администрации. В июле 2019-го победила в конкурсе на должность начальника управления Государственной службы качества образования во Львовской области.

11 сентября 2019 года Любомира Мандзий была назначена на должность заместителя 11-го министра образования и науки Украины Анны Новосад.

Свободно владеет польским языком, а также достаточный уровень английского.

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