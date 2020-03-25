Эвакуация украинцев: в Киев из Риги прибыл авиарейс [ Редактировать ]
В среду, 25 марта, в международный аэропорт "Борисполь" прибыл специальный авиарейс Рига-Киев с эвакуированными из-за коронавируса Covid-19 украинцами. Об этом сообщило посольство Украины в Латвии на странице в Twitter.
По данным украинского дипломатического представительства, сегодня в Украину специальным рейсом авиакомпании AirBaltic вернулись 45 граждан.
"Спасибо латвийским партнерам, МИД Латвии и AirBaltic за содействие в организации эвакуации граждан Украины, которая состоялась по максимально возможным льготным тарифам", - заявили в посольстве.
Напомним, что Украина закрыла границы и отменила международные железнодорожные, авиа и автобусные перевозки.
по теме
Коронавирус в Украине: число зараженных возросло
В Украине число зараженных коронавирусом Covid-19 выросло до 136
У вице-премьера Испании подтвердили коронавирус
Сообщается, что она сдала два теста на коронавирус
В Украину завезут вторую партию тестов на коронавирус из Китая - ОП
Кроме того, этот рейс доставит 280 тысяч респираторов, 30 тысяч защитных костюмов
В Тернопольской области возросло число зараженных коронавирусом
Число инфицированных коронавирусом возросло до восьми человек
В Киеве возросло число зараженных коронавирусом
Все трое киевлян - мужчины в возрасте 31 год, 36 лет и 67 лет