В среду, 25 марта, в международный аэропорт "Борисполь" прибыл специальный авиарейс Рига-Киев с эвакуированными из-за коронавируса Covid-19 украинцами. Об этом сообщило посольство Украины в Латвии на странице в Twitter.

По данным украинского дипломатического представительства, сегодня в Украину специальным рейсом авиакомпании AirBaltic вернулись 45 граждан.

"Спасибо латвийским партнерам, МИД Латвии и AirBaltic за содействие в организации эвакуации граждан Украины, которая состоялась по максимально возможным льготным тарифам", - заявили в посольстве.

Напомним, что Украина закрыла границы и отменила международные железнодорожные, авиа и автобусные перевозки.