Украина эвакуировала из Турции 430 своих граждан [ Редактировать ]
В ночь на среду, 25 марта, 430 граждан Украины спецрейсом вылетели из Турции в рамках эвакуации на родину во время пандемии коронавируса. Об этом в Twitter сообщил генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Гаман.
"Ночью двумя рейсами SkyUp из Стамбула в Киев улетели 430 граждан Украины. В транзитной зоне аэропорта Стамбула находится около 100 украинцев. Мы продолжаем оказывать максимальное содействие соотечественникам для облегчения условий пребывания в аэропорту и быстрого возвращения в Украину", - написал дипломат.
Напомним, что Украина закрыла границы и отменила международные железнодорожные, авиа и автобусные перевозки.
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