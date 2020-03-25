В ночь на среду, 25 марта, 430 граждан Украины спецрейсом вылетели из Турции в рамках эвакуации на родину во время пандемии коронавируса. Об этом в Twitter сообщил генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Гаман.

"Ночью двумя рейсами SkyUp из Стамбула в Киев улетели 430 граждан Украины. В транзитной зоне аэропорта Стамбула находится около 100 украинцев. Мы продолжаем оказывать максимальное содействие соотечественникам для облегчения условий пребывания в аэропорту и быстрого возвращения в Украину", - написал дипломат.

Напомним, что Украина закрыла границы и отменила международные железнодорожные, авиа и автобусные перевозки.