С 00:00 17 марта и до 3 апреля в Украине вступил в силу запрет на международные ж/д, авиа и автобусные перевозки пассажиров, введенный из-за коронавируса.

Пункты пропуска и контроля через госграницу для международного пассажирского железнодорожного, воздушного, автомобильного (для автобусов) сообщения закрываются.

Исключением является перевозка лиц с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, а также представителей дипучреждений и гуманитарных миссий.

Украинцы, которые сейчас находятся за границей смогут вернуться домой на собственном транспорте или на одном из спецрейсов, организованых МИД.

Кроме того, в рамках карантина по всей стране закрыты все учебные заведения, кино, театры и запрещены массовые мероприятия.

С 16 марта сроком на две недели Украина запретила въезд для иностранцев. Закрываются 107 из 230 пунктов пропуска.

Как планируют ужесточить карантин

Президент Украины Владимир Зеленский 16 марта выступил с обращением к Кабмину, в котором призвал ввести ряд ограничительных мер, которые существенно ужесточают введенные ранее карантинные меры.

В частности, в Украине планируют закрыть все кафе, рестораны, общепиты, рынки и магазины не продуктового сектора. Работать будут только аптеки, АЗС, продуктовые магазины и банки.

Кроме того, планируется закрытие метро, ограничения в движении общественного транспорта, ограничение по числу людей в группа (до 10 человек), а также введение запрета на перемещение внутри страны.

Всего в Украине подтверждено 7 случаев заболевания коронавирусом. Кроме того, также в Украине зафиксировали первую смерть от covid-19. Жертвой стала женщина из Житомирской области. Позже в Черновцах умерла еще одна женщина.

В то же время, первый пациент в Украине с коронавирусом - вылечился.

Кроме того, в Киеве зарегистрировали 2 случая заражения коронавирусом.

Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.

Позже в городах Украины массово начали объявлять чрезвычайное положение. Зеленский создал совет по борьбе с коронавирусом.

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