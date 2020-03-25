США потратят на ликвидацию последствий коронавируса 2 триллиона долларов [ Редактировать ]
Американский сенат и администрация президента США Дональда Трампа договорились о пакете мер по стимулированию экономики в условиях распространения коронавируса. На преодоление негативного влияния пандемии Вашингтон потратит около 2 триллионов долларов, сообщает Reuters.
Из них 250 млрд долларов будут направлены на прямые выплаты взрослым американцам в размере 1200 долларов и еще 350 млрд – на поддержку компаний в условиях кризиса, чтобы не допустить массовых увольнений. 75 млрд долларов пойдут на укрепление системы здравоохранения и 250 млрд - на усиление государственных программ страхования на случай безработицы.
Другие детали сделки между Конгрессом и Белым домом пока что остаются неизвестными.
Документ, предложенный администрацией президента США уже дважды - 22 и 23 марта - был отвергнут во время процедурного голосования в сенате. Без одобрения законодателей он не мог перейти на следующий этап принятия.
В частности конгрессмены отвергали пункт, предполагающей выделение 500 млрд долларов на предоставление кредитов и гарантий по кредитам некоторым крупным корпорациям. Право определять, какие именно предприятия и в каком размере получат помощь, предоставляется министерству экономики.
В понедельник, 23 марта, документ поддержали 50 сенаторов, при необходимом минимуме в 50 голосов. Теперь в течение нескольких дней он вступит в силу.
На данный момент в США подтвержден 55 231 случай заболевания коронавирусом, от инфекции умер 801 человек.
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