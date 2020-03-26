В пятницу, 27 марта, в столице пройдет вечеринка от Радио Аристократы с DjBuro.

Об этом сообщает "Информатор"

По информации, Online Party пройдет при участии Jean Gritsfeldt, Katro Zauber и Vlad Fisun.

“В Медиа часто говорят о мерах безопасности — мыть руки, оставаться дома, и другие правила. Мы хотим добавить — оставайтесь в хорошем настроении! Это важно для качества жизни. Страх не лечит, здравый смысл — да. Радио Аристократы и DJBuro знают все о музыке, вечеринках и создании классной атмосферы. Мы соблюдаем правила безопасности во время карантина, но, тем не менее, не можем прекратить делать свою работу — создавать хорошее настроение нашим друзьям и фолловерам. Поэтому давайте к нам на пятничные вечеринки. Диджеи у нас, вечеринка — у вас дома”,- отметила основательница радио Валерия Чичибара.

Фото: Facebook/ aristocratsfm

Кроме того, планируют провести еще несколько подобных мероприятий. Их анонсы будут появляться на сайте или на странице Радио Аристократы в Facebook.

Вход на вечеринку свободный.

Адрес: https://aristocrats.fm/video/

FB: https://www.facebook.com/events/2315009262125317/

Начало: 18:00

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