Ночной клуб дома: в Киеве запускают онлайн-дискотеки [ Редактировать ]
В пятницу, 27 марта, в столице пройдет вечеринка от Радио Аристократы с DjBuro.
Об этом сообщает "Информатор"
По информации, Online Party пройдет при участии Jean Gritsfeldt, Katro Zauber и Vlad Fisun.
“В Медиа часто говорят о мерах безопасности — мыть руки, оставаться дома, и другие правила. Мы хотим добавить — оставайтесь в хорошем настроении! Это важно для качества жизни. Страх не лечит, здравый смысл — да. Радио Аристократы и DJBuro знают все о музыке, вечеринках и создании классной атмосферы. Мы соблюдаем правила безопасности во время карантина, но, тем не менее, не можем прекратить делать свою работу — создавать хорошее настроение нашим друзьям и фолловерам. Поэтому давайте к нам на пятничные вечеринки. Диджеи у нас, вечеринка — у вас дома”,- отметила основательница радио Валерия Чичибара.
Фото: Facebook/ aristocratsfm
Кроме того, планируют провести еще несколько подобных мероприятий. Их анонсы будут появляться на сайте или на странице Радио Аристократы в Facebook.
Вход на вечеринку свободный.
Адрес: https://aristocrats.fm/video/
FB: https://www.facebook.com/events/2315009262125317/
Начало: 18:00
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