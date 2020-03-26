Из-за карантина в Украине временно закрылись все развлекательные заведения – кинотеатры, музеи, концертные залы, рестораны и торгово-развлекательные центры. Украинцы оказались в непривычной для себя домашней изоляции.

Из-за вспышки коронавируса закрылись также многие мировые достопримечательности.

В связи с этим, культурная сфера начала массово переходить в онлайн: известные артисты проводят онлайн-концерты в соцсетях, театры транслируют спектакли, а многие музеи открыли онлайн-доступ к своим выставкам. Так что теперь можно посетить Лувр, прогуляться по Эрмитажу или заглянуть в музей Ватикана не выходя из дома.

Мы подготовили для вас подборку лучших музеев мира, которые теперь доступны на расстоянии одного клика.

Лувр (Париж, Франция)

Лувр – это не только один из крупнейших в мире художественных музеев, но и один из самых знаковых исторических памятников. Здесь хранится более 350 тысяч произведений искусства. Вы сможете увидеть как огромное собрание работ скульпторов, так и памятники мировой коллекции живописи. Именно здесь находится одна из самых известных картин западноевропейского искусства "Мона Лиза" и мраморная древнегреческая скульптура Венеры Милосской.

Где смотреть: louvre.fr

Национальная галерея искусства (Вашингтон, США)

В крупнейшем художественном музее столицы США собрана одна из лучших коллекций в мире. Здесь представлены картины, скульптуры, предметы интерьера американских и европейских мастеров мастеров. В западном здании музея собраны работы от средневековья до конца ХІХ века. Там вы встретите шедевры Вермеера, Рембрандта, Моне, Ван Гога, да Винчи. А восточное здание хранит произведения современного искусства: Пикассо, Матисса, Уорхола.

Где смотреть: nga.gov

Эрмитаж (Санкт-Петербург, Россия)

Крупнейший в России и один из крупнейших художественных и культурно-исторических музеев в мире впервые был открыт в 1764 г. как частное собрание Екатерины II. Его экспозиция расположена в более чем 350 залах и занимает пять зданий, расположенных вдоль набережной Невы.

Государственный Эрмитаж обладает коллекцией, насчитывающей более трех миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры. В коллекции музея есть работы Гогена, Ренуара и Матисса.

Где смотреть: hermitagemuseum.org

Музей Метрополитен (Нью-Йорк, США)

Один из крупнейших и третий по посещаемости художественный музей мира был основан в 1870 г. группой бизнесменов и почитателей искусства. В его основу легли три частные коллекции – 174 шедевра европейской живописи. А сегодня в музее хранятся более двух миллионов произведений изобразительного искусства. В онлайн-архиве Метрополитена сейчас находится около 400 тысяч работ.

Музей гордится своим собранием работ импрессионистов и постимпрессионистов. На сайте представлена ​​онлайн-коллекция и виртуальные экскурсии, благодаря которым можно увидеть работы Винсента ван Гога, Джексона Поллока и Джотто ди Бондоне.

Также на сайте доступно более 500 книг, посвященных искусству.

Где смотреть: metmuseum.org

Музей Галилео Галилея (Флоренция, Италия)

"И все-таки она вертится!" Музей посвящен памяти великому бунтарю своего времени – физику Галилео Галилею. В его комнатах можно отыскать не только предметы, созданные или связанные с жизнью ученого. Это также научный музей, в котором вы сможете проследить путь развития тех или иных привычных для нас вещей. Это целый аттракцион, который находится во дворце XII века.

Где смотреть: catalogue.museogalileo.it

Музеи Ватикана (Ватикан, Европа)

Под вывеской "музеи Ватикана" скрывается целая плеяда выставочных залов и галерей. Возраст некоторых экспозиций насчитывает пять веков. За это время кураторы музеев успели собрать потрясающую коллекцию скульптуры, живописи, рукописей, предметов быта и религиозного искусства.

Онлайн можно прогуляться по Собору Святого Петра, Базилике Сан-Джованни ин Латерано, Базилике Святого Павла за городскими стенами, Церкви Санта-Мария-Маджоре и пройтись по Сикстинской капелле, расписанной Микеланджело.

Где смотреть: vatican.va

Театр-музей Дали (Фигерас, Испания)

Что можно ожидать от гения-сюрреалиста? Его музей, к созданию которого он сам приложил руку, по истине произведение искусства. Запутанные лабиринты, террасы и сцены – благодаря интерактивной версии вы сможете наблюдать лишь малую часть всего великолепия. Музей придется по душе всем, ведь с Сальвадором Дали не заскучаешь.

Где смотреть: salvador-dali.org

Национальный музей естественной истории (Вашингтон, США)

В музее хранятся свыше 126 млн образцов растений, животных, ископаемых, минералов, пород, метеоритов, а также археологических и культурных артефактов. Прогулявшись его залами, вы сможете побывать в зале динозавров, рассмотреть алмаз Хоупа и самый знаменитый драгоценный камень Нового Света. Да и само здание музея стоит того, чтобы его посетить.

Где смотреть: naturalhistory.si.edu

Музей современного искусства (Нью-Йорк, США)

Считается одним из лучших музеев мира: это шестиэтажное здание полностью заполнено шедеврами искусства.

Самые ценные экспонаты – "Водные лилии" К.Моне, "Авиньонские девицы" П. Пикассо и "Звездная ночь" Ван Гога.

Из 200 тысяч работ, собранных в музее, 68 тысяч представлены на сайте.

Где смотреть: moma.org

Музей мадам Тюссо (Лондон, Великобритания)

Посмотреть вблизи на известную личность обычным людям было интересно всегда. Эту склонность очень удачно превратила в прибыльный бизнес мадам Тюссо еще 200 лет назад. Теперь же честью, не меньшей чем именная звезда на Алее звезд, считается наличие собственного двойника в этом знаменитом музее.

Где смотреть: madametussauds.com​

Выставка Ukraine WOW (Киев, Украина)

Те, кто не успел посетить популярную выставку оффлайн, теперь могут это сделать, не выходя из дома. Организаторы воспроизвели экспозицию в формате 3D. На сайте также опубликованы все текстовые материалы выставки на украинском и на английском языках, а также онлайн-экскурсия с руководителем проекта Ярославой Гресь.

Онлайн-посетители смогут увидеть книгу "Апостол" 1574 года, последний автопортрет Казимира Малевича, скульптуры Александра Архипенко и "Украинскую азбуку" Георгия Нарбута просто в смартфоне. А ще познакомиться с сотнями вау-фактов об Украине.

Недавно к команде проекта присоединились украинские разработчики Argentics, которые создадут мобильное приложение Ukraine WOW с дополненной реальностью.

Где смотреть: ukrainewow.com

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