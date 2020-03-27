В пятницу, 27 марта, из канадского Торонто в Киев специальным рейсом вылетели 274 украинца, которые не могли добраться домой после закрытия границ из-за пандемии коронавируса. Об этом в Facebook сообщает посольство Украины в Канаде.

Дипломаты напомнили эвакуированным об обязательной самоизоляции в течение двух недель.

"Украинцы из Канады возвращаются домой. 274 пассажира вылетели рейсом МАУ из Торонто до Киева. Желаем им счастливого пути и напоминаемоб обязательной самоизоляции в течение 14 дней после путешествия", - говорится в сообщении.

Напомним, что Украина закрыла границы и отменила международные железнодорожные, авиа и автобусные перевозки.