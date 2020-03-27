Какие каши не принесут пользу для организма [ Редактировать ]
Все мы еще с детства знаем о том, что каша - полезная еда. Однако, такое мнение ошибочно. Специалисты рассказали о "бесполезных" крупах, которые лучше не включать их в свой рацион, передает newsyou.info.
Овсянку бесспорно можно считать полезным продуктом, но думать так о блюде быстрого приготовления - ошибочно. Содержимое пакетиков, которое просто заливается кипятком, содержит много сахара, что угнетает поджелудочную железу.
Неправильно называть полезной и манную кашу. Манка готовится из переработанной пшеницы, почти не содержит витаминов, белка, зато богата простыми углеводами, крахмалом, увеличивающими концентрацию глюкозы в организме, способствующими набору веса.
Также не слишком полезен белый шлифованный рис подобно предыдущему продукту он слишком сильно обработан. Лучше употреблять бурый, красный, черный.
Ранее мы писали, какие продукты не нужно есть перед тренировкой.
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