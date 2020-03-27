Все мы еще с детства знаем о том, что каша - полезная еда. Однако, такое мнение ошибочно. Специалисты рассказали о "бесполезных" крупах, которые лучше не включать их в свой рацион, передает newsyou.info.

Овсянку бесспорно можно считать полезным продуктом, но думать так о блюде быстрого приготовления - ошибочно. Содержимое пакетиков, которое просто заливается кипятком, содержит много сахара, что угнетает поджелудочную железу.

Неправильно называть полезной и манную кашу. Манка готовится из переработанной пшеницы, почти не содержит витаминов, белка, зато богата простыми углеводами, крахмалом, увеличивающими концентрацию глюкозы в организме, способствующими набору веса.

Также не слишком полезен белый шлифованный рис подобно предыдущему продукту он слишком сильно обработан. Лучше употреблять бурый, красный, черный.

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