Специалисты утверждают, что, например, ежедневное употребление ромашкового чая является одним из простых способов укрепить иммунитет, повысить сопротивляемость организма инфекциям, что крайне важно сейчас, в эпидсезон коронавируса. Кроме того у этого чая есть еще много положительных свойств, передает newsyou.info.

Снижается высокое давление и вероятность нарушений сердца. Регулярное употребление напитка обеспечивает организм антиоксидантами, укрепляющими сердце, его флавоноиды снижают риск заболеваний коронарных артерий.

Уменьшается воспаление. Чай из ромашки содержит вещества альфа-бисаболол и матрицин, оказывающие противовоспалительное действие.

Нормализуется сон. По словам медиков, питье ромашкового чая перед сном способствует расслаблению, помогает быстрее засыпать, улучшает качество сна. Такой эффект обеспечивается его активным ингредиентом апигенином.

Снижается риск развития рака. Вышеупомянутый апигенин в исследованиях демонстрировал способность ингибировать пролиферацию (размножение) раковых клеток.

Стихают спазмы, боли. Компоненты чая из ромашки расслабляют мышцы кишечника, что защищает от спазмов, стимулирует деятельность кишечника. Так же он оказывает спазмолитическое действие при менструальных болях, помогает при болях суставов.

Сокращается риск диабета. Ромашковый чай связывает защитные бета-клетки в поджелудочной железе, поддерживает низкий уровень сахара в крови, что уменьшает риск развития диабета 2 типа в долгосрочной перспективе.

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