Какие продукты нельзя есть перед тренировкой [ Редактировать ]
Питание перед тренировкой - очень важная тема, на которую следует обратить внимание. Физические упражнения и правильное питание считаются безопасной комбинацией для похудения. Но даже полезные продукты имеют свои "побочные эффекты". О вредных перед занятиями продуктах рассказали специалисты, передает newsyou.info.
Сырые овощи
Следует избегать продуктов с высоким содержанием клетчатки. Это значить исключить цельное зерно, салат, сырые овощи. Они приводят к вздутию живота и дискомфорту.
Острая пища
Популярный трюк для похудения - добавлять в еду специи, чтобы разогнать метаболизм не работает перед тренировкой. Острая еда, по словам диетолога, способна вызвать боль в животе
Смузи, соки и кислые фрукты
Следует соблюдать осторожность с полезными смузи. Основная трудность для пищеварительной системы заключается в количестве фруктовой кислоты. Если ее слишком много, она вызывает неприятные ощущения в желудке. Соки содержат много фруктозы - они также плохо утоляют жажду - ни перед тренировкой, ни после.
Ранее мы писали о том, чем полезен ромашковый чай.
по теме
Как выбрать авокадо: советы экспертов
Авокадо - уникальный фрукт, который обязательно нужно включить в свой рацион питания
Какие продукты замедляют старение
Старение - процесс, который пытаются отсрочить множество людей
Какие продукты укрепляют иммунитет
В зимне-весенний период очень важно сохранить свое здоровье и укрепить иммунную систему
Какое масло лучше использовать для жарки
Термическая обработка пищи, а именно жарка, негативно влияет на многие полезные вещества