Питание перед тренировкой - очень важная тема, на которую следует обратить внимание. Физические упражнения и правильное питание считаются безопасной комбинацией для похудения. Но даже полезные продукты имеют свои "побочные эффекты". О вредных перед занятиями продуктах рассказали специалисты, передает newsyou.info.

Сырые овощи

Следует избегать продуктов с высоким содержанием клетчатки. Это значить исключить цельное зерно, салат, сырые овощи. Они приводят к вздутию живота и дискомфорту.

Острая пища

Популярный трюк для похудения - добавлять в еду специи, чтобы разогнать метаболизм не работает перед тренировкой. Острая еда, по словам диетолога, способна вызвать боль в животе

Смузи, соки и кислые фрукты

Следует соблюдать осторожность с полезными смузи. Основная трудность для пищеварительной системы заключается в количестве фруктовой кислоты. Если ее слишком много, она вызывает неприятные ощущения в желудке. Соки содержат много фруктозы - они также плохо утоляют жажду - ни перед тренировкой, ни после.

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