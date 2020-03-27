В Киеве правоохранители задержали организаторов крупного цеха по изготовлению поддельных лекарств. Фальсифицированные медикаменты мошенники оптовыми партиями продавали не только в столичные аптеки, но в и другие города на территории Украины. Об этом сообщает Прокуратура Киева.

Подпольное производство "фармацевты" наладили в нежилом помещении в Харькове. Поддельные лекарства фасовали и маркировали под известных украинских производителей с помощью специального оборудования. Готовую продукцию злоумышленники реализовывали на территории Киева, Киевской и других областей через интернет-магазины и почтовые отделения.



"Во время проведения 16 санкционированных обысков по месту производства, адресам проживания и в автомобилях фигурантов обнаружено оборудование для изготовления фальсифицированных лекарственных средств, около полутысячи ампул с порошкообразным веществом белого цвета, фасовочный материал для готовой продукции, черновые записи и другие вещественные доказательства", - сообщает столичная прокуратура.



Задержаны три человека, в том числе организатор нелегального бизнеса. Их будут судить по статье "Изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт заведомо фальсифицированных лекарственных средств" (ст. 321-1 Криминального кодекса Украины). Фальсификаторам грозит лишение свободы на срок от восьми до десяти лет с конфискацией имущества.