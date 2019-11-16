В пятницу, 15 ноября, стало известно, что на подпись президенту Владимиру Зеленскому передали законопроект №1152-1 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за фальсификацию лекарственных средств или оборота фальсифицированных лекарственных средств". Об этом сообщается на сайте Верховной рады.

Так, закон предлагает наказывать лишением свободы на срок от 5 до пожизненного заключения за фальсификацию и продажу фальсифицированных лекарственных средств

Последний этап прохождения документа - передан на подпись президенту. Проект закона 15 ноября одобрил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Ранее сообщалось, что президент утвердил штрафы за нарушения перевозки детей.