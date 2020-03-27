Шестая смерть от коронавируса: скончалась жительница Конотопа [ Редактировать ]
У 76-летней женщины, которая два дня назад скончалась от воспаления легких в Конотопе Сумской области, подтвердилось заболевание коронавирусом. Об этом в Facebook сообщил городской глава Конотопа Артем Семенихин.
"По информации, которую мне только что сообщили врачи, лабораторный анализ на коронавирус у женщины, которая умерла позавчера в ЦРБ, дал положительный результат. Также положительный экспресс-тест на коронавирус у трех ее близких родственников", - написал чиновник.
Таким образом количество смертей от вируса COVID-19 в Украине возросло до шести. В официальных данных Минздрава случай в Конотопе пока не фигурировал.
Как сообщили в ведомстве утром 27 марта, в Украине за сутки зафиксированы 62 новых случая заболевания коронавирусом. Таким образом, лабораторно подтверждены 218 случаев инфекции. Из них пять летальных, четыре пациента выздоровели.
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