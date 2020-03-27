В пятницу, 27 марта, стало известно, что в Украине еще 3 пациента вылечились от коронавируса Covid-19. В общем счету число выздоровевших - 4. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, в трех взрослых и одного ребенка из Черновицкой области повторные лабораторные тесты на COVID-19 показали отрицательный результат, то есть коронавируса не обнаружено. Все четверо уже вернулись домой или вернутся в ближайшее время.

Еще у одного человека ПЦР-тест на коронавирусной инфекцией дважды подряд показал отрицательный результат. Ожидается заключение врачей о выписке.

В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ.

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