В Украине уже 4 пациента вылечились от коронавируса [ Редактировать ]
В пятницу, 27 марта, стало известно, что в Украине еще 3 пациента вылечились от коронавируса Covid-19. В общем счету число выздоровевших - 4. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Так, в трех взрослых и одного ребенка из Черновицкой области повторные лабораторные тесты на COVID-19 показали отрицательный результат, то есть коронавируса не обнаружено. Все четверо уже вернулись домой или вернутся в ближайшее время.
Еще у одного человека ПЦР-тест на коронавирусной инфекцией дважды подряд показал отрицательный результат. Ожидается заключение врачей о выписке.
В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ.
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