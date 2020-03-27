В пятницу, 27 марта, стало известно, что в Украине зафиксировано 218 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом свидетельствует новая статистика МОЗ.

По данным ЦОС, по состоянию на 10:00 27 марта в Украине 218 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 4 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 62 новых случая.

В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ.

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Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.