В Ивано-Франковске у 10 больных пневмонией нашли коронавирус [ Редактировать ]
В пятницу, 27 марта, в Ивано-Франковске с помощью экспресс-тестов выявили десять случаев коронавируса. Сейчас ожидается лабораторное подтверждение результатов. Об этом в своем видеообращении сообщил мэр Ивано-Франковска голова Руслан Марцинкив.
"Есть информация из городской клинической больницы, где мы сделали 35 быстрых тестов на COVID-19, из них шесть - положительные. Также, в нашей городской больнице №1 мы сделали 10 экспресс-тестов, из них четыре - положительные. Передаем их тоже лабораторию для подтверждения ", - отметил Марцинкив.
По его словам, пятеро пациентов, у которых быстрые тесты подтвердили коронавирусную инфекцию, находятся в критическом состоянии. Их тестировали дважды.
Также сегодня тестировали на наличие коронавирусной инфекции часть медицинских работников в больницах Ивано-Франковска. Ни один тест не был положительным.
"Впервые мы тестировали женщину в родильном центре Ивано-Франковска. Тест показал отрицательный результат. Обязательно позже будем делать повторное тестирование, поскольку здесь речь идет о жизни двоих ", - отметил мэр.
Напомним, 18 марта в Киевской области ввели режим чрезвычайного положения. А 20 марта соответствующий режим ввели и в Киеве.
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