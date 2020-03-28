Фонд Новинского закупил в Корее сто тысяч высокоточных ПЦР тест-систем для Минздрава [ Редактировать ]
Международный благотворительный фонд Вадима Новинского в честь Покрова Пресвятой Богородицы закупил 100 тыс. высокоточных тест-систем DialPlexQ™️ 2019-nCoV в Южной Корее, сообщает пресс-служба фонда.
Согласно сообщению, в настоящее время партия реагентов готовится к отправке из Сеула. Ожидается, что уже в ближайшие дни тест-системы прибудут в Украину, где сразу же будут распределены в специализированные инфекционные лаборатории по всей стране. Доставка будет организована по линии МИД Украины по инициативе Офиса Президента Украины.
На приобретение тест-систем Фонд направил более 1,5 млн долл.
Основным принципом закупленных тест-систем является метод ПЦР (полимеразная цепная реакция) в реальном времени (Real Time PCR), путем которого можно определить специфические гены РНК. Время проведения теста от 105 до 120 мин.
Все тесты имеют Сертификат Европейского соответствия (CE-IVD), подчеркнули в Фонде.
Как сообщалось, ранее Фонд Вадима Новинского закупил в КНР 10 высокоэффективных аппаратов искусственной вентиляции легких, 850 комплектов индивидуальной защиты медиков и 10 тыс. экспресс-тестов. Оборудование и тесты в настоящее время передаются в региональные специализированные медучреждения.
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