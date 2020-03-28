В Виннице зафиксировали наибольшее количество жертв коронавируса среди медиков, на сегодняшний день 17 подтвержденных случаев.



"Это, пожалуй, самая тревожная суббота в Виннице. Есть рекорд - наибольшее количество пораженных коронавирусом медиков в Украине. После обнаружения коронавируса во втором роддоме Винницы и в онкодиспансере, где не только массы людей прошли, но и персонала, - все врачи, их родственники, те с кем уже и они контактировали, больные, все прооперированные, роженицы и беременные, посетители должны сейчас пройти проверку на коронавирус в Виннице", - сообщает "33 канал".

Можно себе только представить, что происходит в многочисленных семьях этих докторов и их пациентов. "В Ладыжине, Боровке, Якушинцах - где выявили первые случаи или близких контактеров. Уже и в больнице скорой помощи на Киевской есть реальное подозрение у пациента… Там также изучают контактеров и делают дезинфекцию - хотя жалобы были у мужчины на почки! Сердце, давление, почечная недостаточность, пневмония - как видите, это зараза может выскакивать где угодно", - сообщают местные СМИ.

"Вот звонит мне родственница: представь, у моего коллеги, с которым я постоянно контактирую, у коллеги сын-доктор в онко, выявили коронавирус. Его сын сегодня пошел сдавать тест, отец, мать - а она работает в обладминистрации. Там ее сразу отправили на самоизоляцию. А я вот сижу и жду, если не приведи Боже у них выявят - значит и моя очередь… А она работает на огромном предприятии, как и отец медика… тогда вместе это уже десятки тысяч зацепит. И в это время бригада запаренных эпидемиологов будет искать контакты, пройдут дни, а значит, опасность распространения - просто ошеломляющая, потому что это может быть пол города! Мы тут неделю дискутируем, правильно ли называть заведения или фамилии, как это сделал Крищенко, Шахов, другие. И предупредили тех, кто был с ними в контакте – самоизолируйтесь. Или утаивать, потому что якобы людей будут кошмарить… Правда, не простой выбор: с одной стороны безопасность больного коронавирусом (хоть он уже на лечении), а другой стороны - опасность массового распространения заражения всех нас", - резюмируют журналисты.

Центр общественного здоровья МОЗ сообщил утром в субботу новые данные: зафиксированы уже 311 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 8 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых и 1 ребенок). За сутки было зафиксировано 93 новых случая.

Отмечается, что коронавирус выявлен во всех 24 областях: