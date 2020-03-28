У Бориспільську центральну районну лікарню доставили медичну допомогу для протидії поширенню коронавірусу. Чого зараз найбільше потребують медики?

Багатопрофільна центральна районна лікарня міста Бориспіль. Тут надають допомогу понад 110 тисячам людей. Медики розповідають, для ефективної боротьби з пандемією необхідна достатня кількість обладнання та засобів індивідуального захисту. Запевняють, навіть гроші на це є, але проблема - де закупити медичні засоби.

Олександр Щур, головний лікар Бориспільської центральної районної лікарні:

Кошти у нас виділені міською радою, районною радою. На жаль, проблема - закупить засоби індивідуального захисту. Оце є проблема їх придбати. Ми переобладнаємо наше неврологічне відділення - у інфекційне відділення. І з наступного тижня ми вже будемо готові приймати людей, якщо у Білій Церкві вже забракне місць.

В цю лікарню доставив медичну допомогу народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Олександр Качний. Разом з однопартійцями придбали засоби індивідуального захисту: понад 300 тисяч медичних масок, рукавичок та халатів. І ще близько 300 літрів дезінфікуючої рідини. Все це розподілять по районам Київщини.

Олександр Качний, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

У нас сьогодні укладені контракти з іншими державами. Це практично лише Китай сьогодні нам допомагає у цьому. І ми робимо закупівлю всього необхідного обладнання, апаратури і інших речей, які сьогодні потребує наша медична галузь.

Так виглядає кабінет вірусологічного контролю, який спеціально переобладнали для проведення експрес-тестів на коронавірусну інфекцію. Він працює цілодобово при Бориспільському центрі первинної медико-санітарної допомоги. Тестування проводять за направленням лікаря. Медики запевняють: поки тест-систем вистачає. Для стабільної роботи медзакладів представники "Опозиційної платформи - За життя" домоглися, аби на боротьбу з коронавірусом виділили додатково понад 100 мільйонів гривень з обласного бюджету Київщини.

Валерій Ксьонзенко, голова бюджетної комісії Київської обласної ради, "Опозиційна платформа - За життя":

На борьбу с коронавирусом мы выделили 110 миллионов. Из них, 19 миллионов было выделено на закупку средств защиты. Это то, чего у наших медиков нет, потому что на первом плане - это покупка и респираторов, и очков, и халатов и так далее, и так далее - для того, чтобы все бригады, согласно постановлению Кабинета министров, могли нормально функционировать и все сотрудники этих бригад были защищены.

"Опозиційна платформа - За життя" працює не тільки з лікарнями. Засоби індивідуального захисту доставлять також правоохоронцям та пожежникам.