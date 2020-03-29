Из-за эпидемии коронавируса американцы не только массово раскупают оружие, но и обзаводятся четвероногими друзьями. Как сообщает Bloomberg, в Нью-Йорке резко - почти в 10 раз - вырос спрос на домашних питомцев. Чтобы не оставаться дома в одиночестве, жители крупнейшего города США забрали из приютов почти всех бездомных животных.

Аналогичная ситуация наблюдается на западном побережье США. Так в Лос-Анджелесе собак и кошек забирают из приютов на 70% чаще.

Деловые издания наблюдают резкий рост акций компании Chewy Inc., продающей в Интернете на территории США товары и корма для животных.

Несмотря на позитивные новости о том, что армия бездомных животных стремительно уменьшается, организации по защите животных настроены не так оптимистично. Работники, опекающие животных в приютах, отмечают, что одинокие американцы просто бояться остаться во время карантина в одиночестве и готовы забрать с собой домой почти любое животное.

В то же время многие собаки и кошки, лишенные людского внимания, имеют сложный характер и недоверчиво настроены по отношению к чужакам. Слишком навязчивое внимание нового хозяина может спровоцировать их на агрессию.

Кроме того, карантин ранее или поздно будет отменен, и не известно, какая судьба тогда ожидает животных. Новые хозяева могут просто выставить их на улицу, или сдать обратно в приют.

Напомним, что США вышли на первое место в мире по числу зараженных коронавирусом.