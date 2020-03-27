США вышли на первое место в мире по заболеваемости коронавирусом [ Редактировать ]
США вышли на первое место в мире по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
В Соединенных Штатах зафиксировано 85 991 случай заражения вирусом COVID-19. Из них 1 296 инфицированных умерли, 753 вылечились.
Китай, где началась пандемия, опустился на второе место: заболели коронавирусом 81 782 человек, умерли 3 291, выздоровели 74 181 человек.
Италия находится на третьем месте по заболеваемости и на первом по числу смертей. В этой стране коронавирус выявлен у 80 589 человек, из них 8 215 умерли, 10 361 - выздоровели.
На момент написания новости общее число заразившихся коронавирусом в мире превышает 532 тысяч человек. Из них более 24 тысяч умерли, почти 123 тысячи - излечились.
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